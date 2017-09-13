Başbakan: Sadece 73'ü şikayet!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili belediye başkanları toplantısında açıklama yaptı. Başbakan, BİMER'e belediyelerle ilgili 103 bin 295 başvuru yapıldığını bunların 73'ünün şikayet olduğunu belirtti.
Yıldırım "Vatandaş en çok mezarlık hizmetinden memnun" şeklinde konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. "Doğu ve Güneydoğu'da 45 belediyemiz başka belediyelerle kardeş belediye oldu. Zorlukları KHK ile ortadan kaldırdık" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: İstanbul'daki yerel yönetim başarısı AK Parti destanı yazılması için vesile oldu. Kayyum atanan 10 belediyeye bugüne kadar yapılan yatırım miktarı 1.5 milyar lira eğer bu belediyelere el konulmasaydı bu paralar terör örgütüne gidecekti.
CHP'YE SİHA TEPKİSİ
Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş, SİHA'lara karşılarmış. Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, 'yol medeniyettir' diye yol yaparken alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayanlar, korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz?
Siz bu lafları edeceğinize önce 'adalet' diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bu ülkede yaşayıp, bu devletin parasıyla geçinip utanmadan, sıkılmadan hala bunları söyleyebiliyorlar. Önünüzde iki yol var... Teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız.
VATANDAŞ EN ÇOK MEZARLIK HİZMETİNDEN MEMNUN
Belediyelerle ilgili BİMER'e 103 bin 295 başvuru var. Bu başvuruların bir analizini yaptırıdım, yüzde 73'ü şikayet. Geriye kalanı da istek, görüş ve öneri. Biz bu tabloyu tersine çevirmemiz gerekiyor. En fazla memnun olunan şey mezarlık hizmeti, ikinci nikah işlemleri. Bu da güzel. Ama yoğunlaşmamız gereken bu tablonun alt kısmı. Alt kısmında Yol bakımı, yol yapımı, altyapı hizmetleri, zabıta işleri, taşımacılık, toplu taşımacılık, işyeri ruhsatları ve böyle gidiyor. Hatta vatandaşın işlerinin belediyelerde yavaş gittiğini, sonuçlandırılamadığını, muhatap bulmakta zorlandıklarını söylüyor vatandaşlar. Bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Biz geçmişte bunu sonuçlandırdık. Bugünlere gelişin arkasında bu başarı var. Şimdi zaman kendimizi yenileme, geleceğe yeni heyecanlar, yeni projelerle, yeni hedeflerle bakma zamanı. Bu kadro bunu yapar mı, yapar.
VATANDAŞLA İNATLAŞMAYIN
Hizmetleri yerine götürürken asıl patronun sizi seçen hemşehrileriniz olduğun unutmayın. Vatandaşa rağmen iş yapmayın, vatandaşla inatlaşmayın. Bu hassasiyet vatandaşın yasa dışı talebi karşısında müsamahakar davranmayı gerektirmez. Bunu da not edelim. Lütfen sorunların üzerine gidin ve sorunları torunlara havale etmeyin. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünerek karar verin.
KARŞINIZDAKİLERİ BELEDİYE BAŞKANI GİBİ DÜŞÜNÜN
Sadece Ankara'dan gelecek kaynaklarla değil, yerel kaynaklar için de kafa yorun. Lüksten, israftan uzak durun. Kibirlenme, böbürlenme yok. Tevazu en büyük meziyettir. Sadece yol yapmayın, gönüllere de yol yapın. Gönüllere yol yapamazsınız yaptığınız işler sizi geleceğe taşımaz. İki tane belediyemiz en fazla işi yaptı ama seçimler geldi kaybetti. Demek ki hizmet şarttır ama yeterli değil. Yeterli olması için gönüllere de hizmet etmemiz lazım, gönüllere girmemiz lazım. Görev süresince halkın içinden geldiğinizi ve döneceğiniz yerin yine orası olacağını asla aklınızdan çıkarmayın. İnsanlarla ilişkilerinizde her zaman karşınızdakini bir belediye başkanı olarak düşünün, empati yapın, kararlarınızı ona göre verin.
DİĞER HABERLER
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor!
Katar Emiri Bin Hamad Al Sani, yarın Türkiye'ye gelecek. Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşece
Cumhurbaşkanı, Kuveyt Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah'ı kabul etti.
Erdoğan: Önümüzde bir imtihan var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimleri ile ilgili konuştu.
Hükümeten Macaristan'a kritik ziyaret
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.