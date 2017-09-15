Başbakan'dan 'cenaze' açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan, HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde çıkan olaylarla ilgili görüş bildirdi.
Yıldırım, "Asla ve asla kabul edilemez. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Hemen zaten Valimiz, Bakanımız bize de bilgi vererek devreye girdiler ve meseleyi hallettiler. Ama burada bitmiyor. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, gözaltılar var, sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın.
Birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışan tahrik ve provokasyonlara asla ve asla müsamaha gösteremeyiz. Bu dinimizde de kültürümüzde de geleneklerimizde de olmayan bir şey. Umarım başka bir hadise yaşanmaz. Yaşansa bile zerre kadar müsamaha etmemiz mümkün değil. Tekrar ben meftaya rahmet diliyorum.
(Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması) Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur.
HÜRRİYET
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