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Başbakan'dan CHP'nin iddiasına belgeli yanıt

Başbakan'dan CHP'nin iddiasına belgeli yanıt.16321
  • Giriş : 27.02.2018 / 12:43:00

Başbakan, CHP'nin terör örgütü PYD ile ilgili iddiasına yanıt verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin PYD ve YOG'yi AK Parti hükümetinin terör örgütü ilan etmediği yönündeki iddiasına Başbakan Binali Yıldırım'dan belgeli yanıt geldi.

'Bunlar kararları okumuyor 'diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Türkiye demek kardeşlik demek, adalet demek. Bizim için Filistin de önemlidir Somali'de önemlidir. Aynı şekilde Arakan'daki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu gün elhamdülillah dünyanın her yerinde varız. Milletimizin desteğiyle önemli hizmetler yaptık ama işimiz bitmedi. Durmak yok yola devam. Ne diyoruz, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. Yarın takvimler bir kez daha 28 Şubat'ı gösterecek. Bin yıl sürecek denilen o karanlık darbenin ve dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü. Erbakan hocamızın mekanı cennet olsun. İnançların, yaşam tarzının baskı altındaki olduğu o durumda vakur duruşuyla örnek olmuştu. Erbakan hoca yemin eder, yemin ettirirdi. Biz de yemin ediyoruz ki, vatandaşlarımızın haklarını terör örgütlerine de, karanlık odaklara karşı da koruyacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dik durduk meydanı bırakmadık. Hayatı zehir eden, meslek liselerini adeta bitiren, bazı evlatlarımıza yaşama hakkını çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız. Sadece insanımızın hukukunu çiğnemediler. Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir krize girmesine neden oldular. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi. 28 Şubat'ın yaralarını sardık, yapılanları unutmadık. O günler geride kaldı. Hiçbir güç milletin hakkına, hukukuna, değerlerine karışamayacak, buna asla fırsat bulamayacak.

CHP'NİN İDDİASINA YANIT

CHP'nin ididası hükümet PYD'yi YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. Bununla da kalmamışız. 19 EKim 2016'da MGK Siyaset belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, cezaların caydırıcılığının daha da artırılması konusunda kapsamlı bir çalışma başlattık. Yasal düzenlemeler için teklif yakında Meclis'te olacak. Olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yapmak yetmez. Eğitim başta olmak üzere ve toplumun her kesimine görevler düşmektedir.

HOLLANDA'NIN KARARI YOK HÜKMÜNDE

Batı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda'nın 1915 olaylarına ilişkin aldığı karar bizim için yok hükmündedir. Buna soykırım diyenler kendilerine bakmalıdırlar. Katliamlar konusunda en kötü sicil bu iddiaları ortaya atan ülkelerindir. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisiyle karşılaştırmasın. Bizim tarihimizde katliam, soykırım yok. Kardeşlik, beraberlik var. Bosna'da yaşananlar taptaze hafızalarımızda.

AFRİN HİLAL GİBİ ÇEPEÇEVRE EMNİYETE ALINDI

Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 gün geride kaldı. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarıyla ve kararlıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınır bölgeleri tamamen terörden temizlendi. Şimdi özel harekat timlerimizle beraber Adım adım temizlik yaparak gidiyoruz.  PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda.

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