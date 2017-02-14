Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmeyeceğini açıkladı. Konu üzerine görüş bildiren Başbakan Binali Yıldırım, AYM'ye gitmeme nedeninin CHP'nin sonuç çıkmayacağını anlaması olduğunu belirtti.
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