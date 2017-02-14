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Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki!

Başbakan'dan CHP'nin kararına tepki!.16145
  • Giriş : 14.02.2017 / 16:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin AYM kararına tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişikliği için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmeyeceğini açıkladı. Konu üzerine görüş bildiren Başbakan Binali Yıldırım, AYM'ye gitmeme nedeninin CHP'nin sonuç çıkmayacağını anlaması olduğunu belirtti.

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