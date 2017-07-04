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Başbakan'dan CHP'ye: Vazgeç!

Başbakan'dan CHP'ye: Vazgeç!.15285
  • Giriş : 04.07.2017 / 13:03:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 13:04:30

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin yürüyüşüne tepki gösterdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşüne tepki gösterdi.

kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım adalet yürüyüşü yapan CHP liderine çağrı yaptı. yıldırım, bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Gel bu sevdadan vazgeç" dedi

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu bugün trafiğe açılıyor. yolun açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım katıldı. Başbakan Yıldırım yolun açılışında konuşuyor.

CHP liderinin adalet yürüyüşünü bitirmesini istiyen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bugün Türkiye'nin mutlu yürüyüşünde yeni hizmetin açılışı için hep beraberiz. 15 sene yatırımlarımızla, ekonomiyle, ihracat, tarım ,sağlıkla bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Yapılamaz ne varsa tek tek gerçekleştirdik. 20 bin kilometre yol yaptık.Bu yolların tamamı, milletimizin gönlüne, muhabbetine vasıl olmak için bir araç vesile. Yollar millet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ'nün ayakta alkışladığı bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu bir adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür.

Böylece yaptığımız yolların kalitesini anlamış oldu, Kurtköy'den sapağından da bir gir bakalım orayı da gör. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter bu yollar bitmez. Biz 20 bin kilometre yol yaptık. Gel bu sevdadan vazgeç, adaletin aranacağı yer yollar değildir, meclistir mahkemelerdir. 15 Temmuz'a kontrollü diyenler, 7 Ağustos Yenikapı ruhunu anlamamış demektir, eğer 20 Temmuz darbeyse Yenikapı'daki kalabalık nedendir?

Bugünlerde FETO'cuların davaları görülüyor, mahkemelerde tiyatro oynanıyor adeta, sanki bu işi işlememişler, böyle bir hainliği yapmamışlar. Bütün bunların akıl hocaları diyor ki, önce reddeceksiniz, daha da olmadı bize işkence yapıldı diyeceksiniz. Türk mahkemelerinde bir şey beklemeyin, yabancı ülkelerin mahkemeleri sizleri kurtaracak diye onlara söylüyorlar. Ben şunu istiyorum, Türkiye bir hukuk devleti, ne kadar ağır suç işlerse işlesin savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar AHİM'e giderken şunu diyemeyecekler, "İşte bize savunma hakkı verilmedi" diyemeyecekler, o yüzden sabredeceğiz, hakettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar.

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