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Başbakan'dan dolar açıklaması!

Başbakan'dan dolar açıklaması!.14406
  • Giriş : 14.01.2017 / 14:00:00

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Dolar ve Euro'daki önlenemez yükseliş ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Başbakan, dövizdeki artışın şirketlerin borçlarını kapatmak için döviz almasından kaynaklandığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, gerekli önlemlerin alındığı söyledi. Faiz tartışmalarına da değinen Yıldırım "Merkez Bankası mecbur kalmadıkça faiz artırmamalı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, döviz kurundaki artış ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Kurdaki artışla ilgili konuşan Yıldırım, "Dövizdeki artış, döviz borcu olan şirketlerin ödemelerini yapabilmek için döviz almalarından, dövize yönelmelerinden de kaynaklanıyor. Tabii ki dövizin artması vatandaşımızın canını sıkabilir ama bunların geçici olduğunu, üstesinden geleceğimizi vatandaşın bilmesi lazım" dedi.
Başbakan, özellikle finansmana erişimde isteksizliği ve kredi maliyetlerini azaltacak önlemler alınabileceğini söyledi.

Merkez Bankası’na yönelik olarak Yıldırım, “Faiz artırımı araçlardan biridir, ancak mecbur kalmadıkça en önce tercih edilen araçlardan biri olmamalıdır. Başka tedbirler öncelikle düşünülmelidir. Faiz artırmak, kullanılan kaynağın bedelini, maliyetini artırmaktır" diye konuştu.

Ekonomideki durumun geçici olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu süreç üzerinde bir manipülasyon yaparak sonuç çıkarmaya çalışanlar var. Buradan bir sonuç çıkararak Türkiye’yi siyasi olarak bir yerde tutma gayretleri var. Bunu böyle görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bankalara da önemli görevler düştüğünü de belirten Başbakan, bankaların sendeleyene tekme atmak yerine, destek vermesi gerektiğini söyledi.

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