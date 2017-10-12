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Başbakan'dan Fahri Korutürk mesajı geldi

Başbakan'dan Fahri Korutürk mesajı geldi.15285
  • Giriş : 12.10.2017 / 13:02:00

Başbakan Binali Yıldırım, Fahri Korutürk ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Başbakan'dan da uyarı geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Korutürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Değerli devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

TRT

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