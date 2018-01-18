Başbakan'dan flaş ABD açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, il emniyet müdürleri toplantısında yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un sözlerini yorumladı.
Milli iradeye kast eden teröristleri asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki ihanetlerden ders çıkarmalıyız.
15 Temmuz ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. Polis üniforması içindeki bu teröristlere karşı zor ama önemli bir mücadeleyi başarıyla yerine getirdiniz, şehitleriniz gazileriniz oldu.
Uyuşturucu baronlarını da ihmal etmiyorsunuz. Özellikle Büyükşehirlerde, okul etrafında bu uyuşturucu baronlarının maşaları maalesef gençlerimizi zehirlemek adına alçakça bir faaliyet içindedir. Yüzlerce terör olayını gerçekleşmeden önlediniz. Bunun arkasında sağlam bir istihbarat var, birimler arasında koordinasyon var.
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