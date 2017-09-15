Başbakan'dan flaş görüşme
Başbakan Yıldırım, İbadi ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, bugün Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.
Yıldırım, dün Irak'ta meydana gelen terör saldırısı vesilesiyle İbadi'ye taziye dileklerini iletti ve terörle mücadelede Irak'ın yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.
Başbakan Yıldırım, IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini vurguladı.
Irak Başbakanı İbadi de Irak anayasasına aykırı olan bu referandum kararına uluslararası camianın da karşı olduğunu, kararın çıkmaması için her türlü çabayı göstereceklerini, karar çıksa dahi tanımayacaklarını ve bu konuda Türkiye ile iş birliği halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
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