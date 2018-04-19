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Başbakan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Başbakan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı.12419
  • Giriş : 19.04.2018 / 17:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray'a tebrik mesajı gönderdi.

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Beşik Modelleri

Başbakan Binali Yıldırım, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na tebrik mesajı gönderdi.

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