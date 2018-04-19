Başbakan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na tebrik mesajı gönderdi.
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