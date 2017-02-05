Başbakan'dan gençlere özel mektup var
Meclis'te kabul edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilen Anayasa Değişikliği ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için özel bir mektup kaleme aldı.
Yıldırım tarafından isme özel olarak gönderilen mektup, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum öncesi gençlere çAğrı niteliği taşıyor.
AK Partili gençler, mahallelerde düzenlenen "Genç Kürsüler"e davet ediliyor. Burada gençlerin, AK Parti politikaları ve Anayasa Değişikliği kanuna ilişkin soruları, parti yetkililerince cevaplandırılıyor.
Yıldırım, gençlere gönderdiği mektupta, Türkiye'nin son derece önemli bir dönüm noktasında olduğunu, bugünlerde, yeni Türkiye'nin enerjisi ve dinamizmi olarak gençlere ve bu davanın tüm gençlerine yürekten inandığını belirtti.
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