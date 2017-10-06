Facebook Twitter Rss

Başbakan'dan Gökçek açıklaması!

Başbakan'dan Gökçek açıklaması!.17348
  • Giriş : 06.10.2017 / 15:00:00

Başbakan Binali Yıldırım, Melih Gökçek ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, istifası söz konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili konuştu ve kim söylüyorsa dedikoduya amel edilmeyeceğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Yok hükmündeki referandumdan sonra ilişkileri Irak merkezi hükümetle daha da geliştirmek istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Sınırlarımızda statü değişikliği kabul edilemez bir önceliğimizdir. Herhangi bir ayrımcı hareketin başlaması Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Habur’un biraz batısında Ovaköy sınır kapısının faaliyete geçilmesini teklif ettik.

(Sınır kapıları ve hava sahasının tamamen kapatılması) Hepsinin planlaması hazırlıkları yapıldı. Zamanı yeri hasıl olduğunda gerekli adımlar atılır. Türkiye’nin hedefi Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimiz Araplar değildir. Her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Bizim derdimiz kişisel ihtiyaçları için karar alanların bu kararların karşılığını görmesidir.

(Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiası) Kim söylüyor. Dedikoduya göre amel edilir mi?

HÜRRİYET

CHP'li vekil: Zarrab'ı görünce şaşırdım

Ağaoğlu'ndan Topbaş açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan ve Maduro'dan açıklama

Erdoğan ve Maduro'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nicolas Maduro açıklama yapıyor.

Bakan, Aamir Khan ile görüştü!

Bakan, Aamir Khan ile görüştü!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aamir Khan ile görüştü.

 

Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin töreninde

Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin töreninde

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin töreni için Sivas'a geldi.

Erdoğan harekete geçti!

Erdoğan harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Kaya ile görüşmek için harekete geçti.

 

Bozdağ: Referandumun iptali duyurulmalı

Bozdağ: Referandumun iptali duyurulmalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan'dan şehit yakınına telefon!

Erdoğan'dan şehit yakınına telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine taziyelerini iletti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya