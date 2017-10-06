Başbakan'dan Gökçek açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, istifası söz konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili konuştu ve kim söylüyorsa dedikoduya amel edilmeyeceğini belirtti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.
Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz.
Yok hükmündeki referandumdan sonra ilişkileri Irak merkezi hükümetle daha da geliştirmek istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Sınırlarımızda statü değişikliği kabul edilemez bir önceliğimizdir. Herhangi bir ayrımcı hareketin başlaması Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Habur’un biraz batısında Ovaköy sınır kapısının faaliyete geçilmesini teklif ettik.
(Sınır kapıları ve hava sahasının tamamen kapatılması) Hepsinin planlaması hazırlıkları yapıldı. Zamanı yeri hasıl olduğunda gerekli adımlar atılır. Türkiye’nin hedefi Kuzey Irak’taki Kürt kardeşlerimiz Araplar değildir. Her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Bizim derdimiz kişisel ihtiyaçları için karar alanların bu kararların karşılığını görmesidir.
(Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiası) Kim söylüyor. Dedikoduya göre amel edilir mi?
HÜRRİYET
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