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Başbakan'dan hızlı tren müjdesi!

Başbakan'dan hızlı tren müjdesi!.10097
  • Giriş : 24.12.2017 / 16:56:00

Başbakan Binali Yıldırım, yüksek hızlı tren ile ilgili müjdeyi verdi.

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Sepet Beşik

Adıyaman Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Başbakan, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılacak olan hızlı tren projesi ile ilgili bilgi verdi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı.

Bütçe büyüklüğündeki değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar büyük işler yaptığını gösteriyor.

Ana muhalefet destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın güvenliği için aldığımız önlemler, OHAL'i kasdderek 15 Temmuz darbe girişimi kontrollü diyebiliyor. Bu sözü 15 Temmuz'da bombalanan gazi Meclis'te milletimizin oyuyla geldikleri yerde sarf ediyor. Bu alçak girişime 'kontrollü darbe' demek bu milletin aziz şehitlerine, gazilerine büyük bir hakarettir. Siz ana muhalefetten hiç millete hayırlı bir söz duydunuz mu? Toplumsal barış için, hak ve özgürlükler için hiç bir adım attıklarını duydunuz mu? Yalan, dolan, hakaret ana muhalefette gırla. 'AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybetsin' diyorlar.

BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir. BM'nin kararı bölgedeki barış umutlarını çoğalttı. Bu kararla sadece Kudüs değil, sadece Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır.

Adıyaman'da Sahabe Külliyesi inşa ediyoruz. Bu külliyede dükkanlar, kurs yerleri, misafirhane olacak.

Önümüzdeki seneden itibaren Adıyaman'da sulama projelerine öncelik vereceğiz. Bereketli toprakları suyla buluşturacağız.

Geldik önemli bir müjdeye. Ne dedik Gölbaşı, Adıyaman, Kahta arasına hızlı tren projesini yaptık. İnşallah süreç başladı. Adıyaman gibi yaman bu hattı da kazandırmış olacağız.

Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbesinde dik duruşunuzla, felaket tellallarını ezip geçtiniz. Adıyaman çıtayı her zaman daha yukarıya çıkarıyor, kendine yakışanı yapıyor.

Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için, aldığımız önlemleri, OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Hakaret bunlarda gırla.

Bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Ben buradan diyorum ki, ülke kazansın diye millet kazansın diye, durmak yok yola devam.

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