Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!
Dün yoğun bakıma alınan bugün ise hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz İlhan Cavcav için Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren başbakan, tüm spor camiasına başsağlığı diledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:
"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"
DİĞER HABERLER
Devlet Bahçeli'den flaş 'referandum' yorumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği için yapılacak referandum oylamasını değerlend
Dışişleri'nden 'FETÖ raporu' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu haberine tepki geldi.
AK Parti saldırganının kimliği belli oldu!
Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının kimliği ve örgütü belli oldu.
Meral Akşener'in ağabeyi hayatını kaybetti
MHP'li Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer hayatını kaybetti.
Serbest bırakılan HDP'liler gözaltına alındı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP'liler yeniden gözaltına alındı.