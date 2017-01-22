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Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!

Başbakan'dan İlhan Cavcav için mesaj!.16145
  • Giriş : 22.01.2017 / 14:55:00

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden İlhan Cavcav için taziye mesajı yayınladı.

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Dün yoğun bakıma alınan bugün ise hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz İlhan Cavcav için Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren başbakan, tüm spor camiasına başsağlığı diledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"

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