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Başbakan'dan ilk açıklama geldi

Başbakan'dan ilk açıklama geldi.12419
  • Giriş : 07.07.2018 / 17:09:00

Başbakan Binali Yıldırım'dan adaylığı ile ilgili ilk açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir' ifadesini kullandı.

Yıldırım, "İlk turda sonuçlanır mı?" sorusu üzerine "Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" diye konuştu.

Kendisinin daha önce TBMM Başkan adaylığına ilişkin soruya verdiği "Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar" şeklindeki yanıtın hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kapı açıldı, gidiyoruz" ifadesini kullandı. 

AK Parti Grup Başbakanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

"PERŞEMBE SONUÇLANIR"

Başvuru sonrası açıklama yapan Bostancı, "Süreç başlamış oldu. Diğer partilerle görüşme şeklinde bir durum yasaya göre de şık olmayacak. Milletvekilleri müracaat edenleri görecek ona göre oy kullanacaklardır. Perşembe günü üçüncü turda sonuçlanır" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

NTV

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