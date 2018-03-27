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Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon.20614
  • Giriş : 27.03.2018 / 08:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşme yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü DEAŞ'a karşı alınan zafer ve PKK'nın bölgedeki etkisini konuşmak üzere Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşme yaptı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın,  Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen  önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri  almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

TRT

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