Başbakan'dan istifa açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, basında yer alan iddialara yanıt verdi. Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yaptığı eleştiri sonrası istifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek ile ilgili açıklama yaptı.
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Başbakan Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa edeceği iddialarına ilişkin, “Arkadaşımız görevinin başındadır” dedi. Moğolistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Yıldırım şunları söyledi: “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu’nda ne zaman, kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı şekilde sürüyor.”
Şimşek’in ‘istifa ettiği, ancak Yıldırım’dan geri döndüğü’ iddiası dün piyasaları karıştırdı. TL iddialar karşısında değer kaybetti. Dolar, 4.0469 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. İki yıllık ve on yıllık gösterge tahvil faizleri de hızlı yükseldi. İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 14.43’e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13.34’e kadar çıktı. Borsa İstanbul günü yüzde 0.85 yükselişle 114 bin 947 puandan tamamladı.
HÜRRİYET
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