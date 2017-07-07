Facebook Twitter Rss

Başbakan'dan Kıbrıs açıklaması

Başbakan'dan Kıbrıs açıklaması.15285
  • Giriş : 07.07.2017 / 15:17:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Kıbrıs müzakereleri hakkında konuştu ve Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirtti.

Cuma namazı çıkışında Kıbrıs müzakereleri hakkında konuşan Başbakan Yıldırım "Rum tarafı yapıcı tutum göstermedi. KKTC ve Türkiye elinden geleni yaptı. Kıbrıs, adanın etrafındaki doğal kaynakların tek taraflı oldu-bitti ile ortaya çıkarılması yönündeki gelişmeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Adalet Yürüyüşü için de konuşan Başbakan Yıldırım "artık bu yürüyüş kabak tadı verdi bu işi burada bitirmek lazım" dedi.

CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ARTIK KABAK TADI VERDİ

Hiçbir ihbar göz ardı edilmeden gereken her şey yapılıyor. Güvenlik güçlerimiz bu yürüyüşte bir provokasyonla karşılaşılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Özellikle itinalı davrandıklarını söylemek isterim. Ancak bu iş maksadına erişti. Daha fazla sürdürmenin anlamı yok. Ana muhalefet partisinin genel başkanı açıklamasını yaptı. Yarın bu eylemi tamamlayacaklarını ifade etti. Umud ederim herhangi bir kötü niyetli girişime fırsat vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar. Tabi bundan sonra bu işte ısrar etmek hem yollarda, meydanlarda vatandaşa eziyet olur, aynı zamanda da ana muhalefet partisine ve genel başkanına bir eziyete dönüşebilir. Bizim tavsiyemiz hep beraber adaletin daha iyi işlemesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değildir, yürüyüş değildir. Bunun yeri meclistir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. işleri daha iyi hale nasıl getiririz Bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı verdi . Bu işi bitirmeleri lazım. İşi başka yerlere taşırlarsa bu iyi niyetten çıkar.

ODTÜ'de kafa atılan Baykal'ın oğlu çıktı

Dursun Özbek'ten flaş Sneijder açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir

Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir

MHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili karara sert çıktı.

AK Parti ve MHP teklifi Meclis'e sundu

AK Parti ve MHP teklifi Meclis'e sundu

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teklifi Meclis'e sundu.

 

Kılıçdaoğlu'ndan AP'ye tepki!

Kılıçdaoğlu'ndan AP'ye tepki!

Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!

HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!

Halkların Demokratik Partisi, Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı.

 

Erdoğan Almanya'ya gitti!

Erdoğan Almanya'ya gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya doğru yola çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu hız kesmeden yürüyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu hız kesmeden yürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hız kesmeden yürüyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya