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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.10097
  • Giriş : 24.12.2017 / 12:34:00

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili sert sözler sarfetti.

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Başbakan, muhalefet liderine yüklendi. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vadettiği her şeyi AK Parti hükümetinin yaptığını belirtti.

"Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: Amerika, biz büyük ülkeyiz karışmam' diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi geleceğini kendi belirler.

Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye sadece kendisi için değil, bölge için güçlü olmak zorunda. Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez. Tehditlere rağmen yapılan oylama sonucunda dünyanın 1'den büyük olduğu bir defa daha ortaya çıkmıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarla toplantı yapıyor. Kılıçdaroğlu muhtarlara, 'sadece size ait muhtarlar kanunu çıkartacağım.' Ya muhtarlar Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu tarihinden daha eski müessese... Gariban daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. 2002’de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi bin 503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlara maaş bağlandı. 50 bin muhtar istisnasız bu parayı alıyor. Bir de buna sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Helali hoş olsun. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. Ama bu CHP bu Kılıçdaroğlu bunu söylüyor da muhtarların bu haklarını verirken, bu getirdiğimiz karara red oyu vermişler. Kanun görüşülüyor maaşlar artacak, primlerini devlet verecek. Ana muhalefet partisi ben yokum, diyor. Ondan sonra da muhtarlara da kanun çıkartacağım diye konuşuyor. Önce mevcudu öğren kardeşim.

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