Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt!
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Değişikliği ile ilgili sözlerini 'Fevkalade çirkin, yakışıksız' buldu.
Kılıçdaroğlu 'Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir' açıklamasına sert sözlerle çıkışan Başbakan Yıldırım, CHP liderinin ihanet görmek istiyorsa 15 Temmuz'u hatırlamasını önerdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir' sözüne ilişkin, "Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ
Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım. Hükümet sistemi değişikliğine gidiyoruz. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. İyi niyetle Anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bunun neresi ihanet? Vatandaş günü geldiğinde kararını verir.
FİRE VAR MI?
Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam. Bizim grubumuz 216 imza vermiştir. Bunun dışında ortaya atılan laflar tamamen dedikodudur.
IRAK ZİYARETİ
İyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda kayıpları telafi etmek, işbirliğini artırmak, karşılıklı yatırımlar ve ticareti geliştirmek, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçmeyi, DEAŞ'la mücadeleyi konuşacağız, Başika'daki askerlerimizin varlığı Irak'ın egemenliğine yönelik değildir. Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ'la mücadele için Irak birliklerine destek vermektedir. Bu konuları da ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek.
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