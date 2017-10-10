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Başbakan'dan kritik açıklama!

Başbakan'dan kritik açıklama!.15285
  • Giriş : 10.10.2017 / 11:47:00

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan'dan yaz saati uygulaması açıklaması!

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