Başbakan'dan kritik açıklama!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başbakan: İdlib'de güvenliği sağlayacağız
Başbakan Binali Yıldırım, İdlib operasyonuna ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
CHP'li belediyelere 3 kriterli karne
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