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Başbakan: Yunanistan rahat dursun!

Başbakan: Yunanistan rahat dursun!.12419
  • Giriş : 04.04.2018 / 13:04:00
  • Güncelleme : 04.04.2018 / 13:04:54

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ile yaşanan gelişmelere değindi.

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Başbakan Binali Yıldırım, 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuşma yaptı ve eğitim sistemi ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin üniversiteye erişimde Yunanistan'ın ardından ikinci sırada olduğunu söyledi. Espirili bir dille "Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke" diyen Yıldırım, Ege'deki gerilime atıfta bulunarak "Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim üniversitelerimizin öğrenci kapasitesine göre, en az kontenjanımızın yüzde 5'i kadar yabancı öğrenci almamız ladım. Kaba bir hesapla 375 bin öğrenci. Tıp, diş, eczacılık, hukuk dışında ünveristelerde yabancı kısıtlaması yok diyor YÖK Başkanı. Tabii önemli olan bunu tanıatmamız lazım. Daha çok öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlamamız lazım. İlköğretimde okullaşma oranı yüzde 100 oldu. Orta öğretimde yüzde 83, yüksek öğretimde yüzde 43 seviyesine ulaşmışız.

Üniversitelerimizdeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden fazla. Demek ki erkeklerin biraz daha gayret etmesi lazım. Kızlarda başarı daha yüksek. Öğretmen sayısı 1 milyonu aştı, asker sayımızın neredeyse 1,5 katı. Sınıflarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 24'e düştü. 280 bin civarında yeni derslik açtık, kapasitemizi yükselttik. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren tekli eğitime geçeceğiz. Bu büyük bir gelişmedir.

2022'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane üniversite daha geliyor. Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok."  

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