Başbakan'dan kritik MHP açıklaması
Malta ziyaretinde basının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırımi referamduma ilişkin açıklama yaptı ve MHP ile bu konuda aynı fikirde oldukları için söylemlerimin de aynı olmasının gayet doğal olduğunu belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Malta’da soruları yanıtladı. Yıldırım, referanduma ilişkin açıklamasında "Yapılacak değişiklik parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngörüyor. Bunu vatandaşa soracağız. Biz bu değişikliği parlamentoya MHP ile uzlaşarak getirdik. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal. Gerekirse ortak etkinlikler yapabiliriz" dedi.
İşte Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:
Bir süreden beri iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Evvelsi gün Anastasiadis biraz herhalde sinirlenmiş. Kapıyı vurup dışarı çıkmış. 'Kriz oldu' diye haber yayıldı daha sonra ben sigara içmek için çıktım sonra geri geldim bilgisi geldi. Görüşmeler süresince taraflar hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içinde olmuyorlar. Çözümsüzlüğün bedelini KKTC ödüyor. Kısıtlamalar nedeniyle ödüyor. Rum kesimi 2004’te tüm uyarılarımıza rağmen birliğe tam üye yapıldı. Ve maalesef o gün çok daha kolay olan çözüm gerekçekleşmedi. Bugün çok daha zor olanı başarmakla karşı karşıyayız. Çözüm, Türkiye’nin etkin garantisini sürekli olarak emin edecek ve her iki tarafın adil yönetiminin getirecektir.
Bizim bir halk oylaması var. 16 Nisan'da yapılacak. Yapılacak değişiklik parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini öngörüyor. Bunu vatandaşa soracağız. Biz bu değişikliği parlamentoya MHP ile uzlaşarak getirdik. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal. Gerekirse ortak etkinlikler yapabiliriz.
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