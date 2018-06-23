Başbakan'dan kritik seçim açıklaması
Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine dair açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, seçimin huzurlu geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Seçimin huzur içinde geçmesi için tüm tedbirler alındı. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin. Belirli marjinal, siyasi yapının sözcüsü gibi davranıyorlar " dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de açıklama yaparak muhalefetin seçim güvenliği açıklamalarına yanıt verdi. Yıldırım özetle şunları söyledi: "Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu ülkenin her yerinde gerekli hazırlıkları yapmıştır, kendi bakımlarından tedbirleri almıştır ancak YSK'nin genel anlamda güvenliği sağlamak gibi bir görevi yok. İhtiyaç duyulması halinde bu güvenlik tedbirleri de polisle jandarmayla sağlanmış olacaktır. Sağ salim, güzel bir seçimi idrak edip böylece bu süreci de başarıyla tamamayacağız. İstikrar ve güven içerisinde ülkemiz bundan sonra 2023 hedeflerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bütün milleti sevgiyle saygıyla selamlıyorum, mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelerini özellikle istirham ediyorum."
TRT
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