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Başbakan'dan kritik telefon!

Başbakan'dan kritik telefon!.10097
  • Giriş : 16.01.2018 / 08:35:00

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşme gerçekleştirdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile terör örgütü PKK v terörle mücadele konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı.

Türkiye'nin başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede işbirliğine verdiği önem vurgulanırken, görüşmede iki komşu ve dost ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

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