Başbakan'dan Kudüs açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Kudüs kararı ile ilgili toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamasında ABD'nin verilen kararı doğru okuması gerektiğini vurguladı.
Yıldırım açıklamasında "Umarım ABD, BM'deki bu kararı doğru okur ve yanlıştan vazgeçer. ABD tüm tehditlerine rağmen yalnız kaldı" dedi.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
ABD’ye açık bir mesajdır. Ben yaptım oldu anlayışının artık geçerli olmadığı bir kez daha genel kurulda tecelli etmiştir. Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış kararından bir an önce vazgeçer. Çünkü İsrail ve Filistin arasındaki anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuştur. Artık bu acıların son bulması gerekir. Birkaç küçük devlet dışında hiçbir ülkenin bu karara desteği söz konusu değil. Bizim derdimiz haklı ve güçlü olanın yanında yer almaktır.
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