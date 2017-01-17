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Başbakan'dan Merkez Bankası açıklaması

Başbakan'dan Merkez Bankası açıklaması.31824
  • Giriş : 17.01.2017 / 12:11:00

Başbakan Binali Yıldırım, faiz konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırım, dolar ve Euro'nun önlenemez yükselişi ile ilgili Merkez Bankası'nın tedbir alması konusunda açıklama yaptı.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı olup olmayacağına Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ekonomi zirvesinde ne konuşulduğunun sorulması üzerine Yıldırım, "Dünkü toplantıda önceki kararlar gözden geçirildi Bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu" yanıtını verdi.

Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam, dalgalanmaların etkisinin geçici olduğunu vurgulayan Başbakan, Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki toplantısında faiz artırıp artırmayacağı ile ilgili TCMB'nin bağımsızlığının altını çizerek "O kararı benim açıklamam yanlış olur. Merkez Bankası, kendi yetkileri çerçevesinde tedbirlerini sürdürecek" dedi.

Anayasa görüşmelerinden sonra erken seçime gitme ihtimalinin olup olmadığı şeklindeki soruya da "Faraziyeler ihtimaller üzerine amel olmaz" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım şunları söyledi:

"Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş alemi yatırım planlarını ertelemesin. Türkiye, ekonomi, istihdam,kalkınma ve büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek."

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