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Başbakan'dan Mesut Yılmaz'a taziye ziyareti

Başbakan'dan Mesut Yılmaz'a taziye ziyareti.10097
  • Giriş : 17.12.2017 / 12:12:00

Başbakan Binali Yıldırım saat 10.30 sıralarında, Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine geldi.

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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefat etmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu taziye ziyaretinin ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Beykoz'dan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de buradan ayrıldı.

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