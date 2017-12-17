Başbakan'dan Mesut Yılmaz'a taziye ziyareti
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlunun vefat etmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım taziye ziyaretinde bulundu.
Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu taziye ziyaretinin ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Beykoz'dan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de buradan ayrıldı.
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