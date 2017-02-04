Facebook Twitter Rss

Başbakan'dan metro ve tramvay müjdesi!

Başbakan'dan metro ve tramvay müjdesi!.16145
  • Giriş : 04.02.2017 / 11:39:00

Başbakan Binali Yıldırım, Adalı vatandaşlara müjdeyi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


AK Parti'nin Sandık Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında Adana'da yarım kalan metro hizmetinin tamamlanacağını ve kente tramvay hizmetinin getirileceğini belirtti.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ’evet’ oyu isteyen Yıldırım, çeşitli vaatlerde bulundu. Türkiye’nin birlik ve beraberliği için ’evet’ sonucu çıkması gerektiğini söyleyen Yıldırım, Adana’nın yarım kalan metrosunun tamamlanacağı sözünü verdi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ulukışla - Pozantı yolunu biliyorsunuz. Gençler çok bilmez, ileri yaşlardakiler bilir. Orada o kamyoncular, seyahat edenler ne kadar büyük acı yaşadığını biliyorsunuz değil mi? Şimdi buradan giriyorsunuz, Pozantı’dan viyadük-tünel, viyadük-tünel ver elini Niğde. Oradan Ankara. İşte, ne için evet? Adana’ya hızlı tren için evet. Adana - Mersin arası hızlı tren için evet. Adana - Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak için evet. Adana’nın geleceği için evet. Refahı için evet. Adanalılar’ın mutluluğu için evet. Türkiye’nin birliği, beraberliği kardeşliği için evet. Terörün bir daha ülke gündeminde kalmaması için evet. Yarım kalan metronun tamamlanması için evet. Hadi bakalım metroyu da hallettiniz bu arada. Evet. Evet evet evet."

Bu sırada salondaki bir vatandaşın ’tramvay’ isteğine de cevap veren Başbakan Yıldırım, "Ne üzüyorsun kendini? Tramvay da tamam. O da olur merak etme. Ne dedik yapmadık? AK Parti ne söz verdi de yapmadı?” ifadelerini kullandı.

TRT

Kerem Bürsin: Evlilik nedir? Anı yaşıyoruz

TBMM, öğretmenin dilekçesini 81 ile yolladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.

Osmanlı torununa Suada için kötü haber

Osmanlı torununa Suada için kötü haber

Osmanlı torunu Nihan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası hayali suya düştü.

 

RTÜK'ten 'son dakika' açıklaması

RTÜK'ten 'son dakika' açıklaması

RTÜK Başkanı, medyada yer alan 'son dakika' yazılarına ilişkin açıklama yaptı.

D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne kayyum atandığı öğrenildi.

 

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması

Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında önemli bir açıklama geldi.

Otobüslerde 'sivil polis' dönemi

Otobüslerde 'sivil polis' dönemi

Şehirlerarası otobüslerde 'sivil trafik uygulaması' dönemi başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya