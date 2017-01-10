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Başbakan'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Başbakan'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür.17693
  • Giriş : 10.01.2017 / 12:26:00

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin kabülünden sonras MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.

Meclis, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümünün görüşmelerinde, dün yaklaşık 9 saat mesai yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ak Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin, 338 oyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, oturduğu AK Parti sıralarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul salonundaki grup sırasında oturduğu yere giderek, MHP Lideri'ne teşekkür etti.

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nda, teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı. Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanılırken, 1 oy da geçersiz sayıldı. HDP'li milletvekilleri oy kullanmadı.

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için Meclis'in bugün saat 15.00'te toplanması kararıyla birleşim, gece yarısı saat 01.22'de sona erdi.

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