Başbakan'dan Müslümanlara çağrı!
Bangladeş'e resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Arakanlı Müslümanların bulunduğu Cox's Bazar kentindeki sığınmacı kampına giderek, tüm dünyaya Arakanlı Müslümanlara yardım etmeleri konusunda çAğrı yaptı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Bangladeşte bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte Rohingyadan Coxs Bazara kaçan sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret eden Başbakan Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başbakan Yıldırımın kızı Büşra Yıldırım da Başbakana sıcak yemek ve insani yardım dağıtımında eşlik etti. Coxs Bazardaki kampta yaşayan sığınmacılara önce yemek dağıtıldı ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Çocuklar özellikle bu ziyaretten mutlu ve memnun görünüyor.
Dün Bangladeşte resmi temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Dakkada mevkidaşıyla Şeyh Hasina Vecid ile görüşmüş ve önemli anlaşmalara imza atmıştı. Başbakan inşası devam eden Sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Türkiyenin yeni büyükelçilik binasının temel atma törenine katıldı.
TRT
DİĞER HABERLER
Bakan: ABD yalnız kalmıştır
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD ile ilgili sert sözler sarfetti.
Dışişleri Bakanı, ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
Kılıçdaroğlu'ndan o kare için ilk yorum!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basında yer alan o fotoğraf hakkında konuştu.
Kılıçdaroğlu: Erken seçime hazırız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı programda erken seçime değindi.