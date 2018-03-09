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Başbakan'dan Nurettin Yıldız için açıklama

Başbakan'dan Nurettin Yıldız için açıklama.10097
  • Giriş : 09.03.2018 / 15:12:00

Başbakan Binali Yıldırım, Nurettin Yıldız ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam'a göre 'halvet' şartlarının oluşacağını söyleyerek büyük tepki toplayan Nurettin Yıldız ile ilgili açıklama geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Nurettin Yıldız'la ilgili ''Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar" değerlendirmesinde bulundu. Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamalarının ardından Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Başbakan'ın sözlerinden satırbaşları:

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üretimiz bu işten yararlanacak. Bu özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor.

KUZEY IRAK'A NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULSA O ZAMAN OPERASYON YAPILIYOR

Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİNE DENETİM

Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız.

DELİ SAÇMASI ŞEYLER BUNLAR

Milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar.

İslam kolaylık dinidir. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz. Bu kadar açık. Hurafelerle, temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın, ahkam kesmesin

HÜRRİYET

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