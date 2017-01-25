Başbakan: Hayati bir adım attık!
Başbakan Binali Yıldırım, İl Başkanları toplantısındaki konuşmasında ekonomik düzenlemelerden Astana görüşmelerine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, 23 ili kapsayan yatırım destek paketi ile ilgili olarak "Hayati Bir adım attık. Bu yatırımlar bölgede gerçekleşirse 112 bin 400 vatandaşımız, gencimiz iş aş sahibi olacak. Bunu etrafıyla düşündüğümüzde bu sayısı 500 bini geçmiş olacak" dedi.
23 ili kapsayan yatırım destek paketi ile ilgili bilgiler veren Yıldırım'ın açıklamalarını satır başları şöyle: Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi ilgilendiren hayati bir adım attık. Dün Cazibe Merkezleri Programını açıkladık. Program resmen dün başladı. 28 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında Doğu'da, Güneydoğu'da yatırımcılarla görüşüldü, onların talepleri dinlendi ve beklentileri görüşüldü. Ortaya çıkan sonuç gayet memnuniyet verici. 23 il için yatırım yapmak üzere müracaat edenlerin sayısı bin 200'ü aşmış durumda. Toplam yatırım miktarı da 20 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu yatırımlar bölgede gerçekleşirse 112 bin 400 vatandaşımız, gencimiz iş aş sahibi olacak. Bunu etrafıyla düşündüğümüzde bu sayısı 500 bini geçmiş olacak. Sadece bu rakamlar ön talep sırasında yapılan müracaatlardır. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese yapacağı yatırımla ilgili fizibilite hazırlama, danışmanlık yapma gibi hizmeti bedelsiz devlet verecektir.
Kullanılan kaynağın her kuruşunun nereye gittiğini, israf edilmediğini bilmek istiyoruz. Yatırım için arazi temininden başlayarak arsa üzerine bina yapılması dahil desteği vermeye devam edeceğiz. 10 milyara kadar sabit yatırımın bedelini biz karşılayacağız. Fabrika kurulduktan sonra iş bitmiyor. Üretim tesislerini büyütmek, geliştirmek isteyenlere de yine destek verilecek. Fabrika kuruldu, sıra fabrikanın içini donatmaya geldi. İçeriye alet, edevat, makina ne lazımsa onunla ilgili makina teçhizatın alımında da destek veriyoruz. Bu destek kredi şeklinde, faizsiz kredi şeklinde. 2 yılı ödemesiz olacak, 4-6 yıl arasında değişecek. Eğer içerideki makinaları yurt içinden alırsa kredi süresi daha uzun ve ödeme süresi de daha fazla olacaktır.
"İNSANLAR YALAN SÖYLEYEBİLİR AMA TARİHİ ÇARPITAMAZSINIZ"
Bütün bunlar olduktan sonra sıra geldi işletme desteğine. Yine 4 yıl süreyle 1 yılı ödemesiz, işletme süresince işletme kredisi olarak yatırımcılara temin edilmiş olacak. Bu üretim ve imalatla ilgili konular. Ayrıca hizmet sektörüyle ilgili yatırım yapmak isteyenler için de benzer destekler var. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere destek vereceğiz. Veri merkezi kurmak istiyorlarsa onlara da destek vereceğiz. Bu iki sektör çok önemli. Bugün 80 bin civarında çağrı merkezlerinde çalışan insanlarımız var. Bu sektör güzel bir sektör. Sermayesi fazla olmayan birçok insana kolayca iş bulabiliyorsunuz. Üstelik vatandaşın derdini çözebiliyorsunuz. Bu çağrı merkezi ile birlikte bazı illerimiz en büyük iş veren durumuna geldi. O yüzden bu sektörü destekleyeceğiz. Birde veri merkezleri var. Bu veri merkezlerinde bir kart içerisinde çok sayıda bilgiyi muhafaza edebiliyorsunuz. Bu bilgilerin gelecek yıllara emniyetle bırakılabilmesi veri merkezleriyle daha kolay hale geldi. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden beri dikkat edin anayasa değişikliğine ilişkin kim ne söylemiş internetten görebiliyorsunuz. İnsanlar yalan söyleyebilir ama tarihi çarpıtamazsınız. Bugün teker teker geçmiş dönemlerimizin doğru bildiğimiz yanlışlarını görebiliyoruz. Bu da teknolojinin bize getirdiği bir imkan.
ADIM ADIM HUZUR VE REFAH GELECEK"
Adım adım huzur, refah ve kalkınma olacak. Bazıları diyebilir ki neden Doğu ve Güneydoğu'ya yapıyorsunuz. Buralara yapılan her kuruşluk yatırım, Batı'ya yapılmış demektir. Doğu'dan Batı'ya göç olmasın. Buralarda yatırım yapmassak insanlar Batı'ya gelecek. İnşallah yapılacak bu yatırımlar ülke insanının yüzünü güldürecek. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracak önemli kararlardır.
SURİYE'DE ATEŞKES
Hükümetimiz işbaşına geldiğinden bu tarafa ekonomi, adalet, kalkınma ile ilgili birçok teknoloji geliştirme, ARGE faaliyetleriyle ilgili birçok kanun çıkardık, reform yaptık. Bütün bunları 15 Temmuz darbe girişimine rağmen yaptık. Haziran'dan bu tarafa çıkardığımız kanunlar, reformlar Cumhuriyet tarihinden hakikaten kalıcı sonuçları olacak düzenlemelerdir. Göreve geldiğimizde, "Dostlukları arttıracağız, düşmanlıkları azaltacağız" dedik. Buna mecburuz; çünkü bölgede Türkiye'de bölge ülkelerinin teminatıdır. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik. İsrail'le süregelen sorunumuz vardı onu bir noktaya bağladık. O günlerde de Suriye'de 6 ay içerisinde iyi bir şeyler olacak, dedik. Hamdolsun Suriye'de ateşkesin sağlanması için Rusya, İran'la birlikte inisiyatif aldık, ateşkes sağlandı. Kazakistan, Astana'da bir zirve yapıldı ve üç ülkenin ateşkesin uyulduğunun takibini yapması konusunda mutabakat sağlandı.
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