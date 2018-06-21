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Başbakan'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan'dan patates-soğan açıklaması.12419
  • Giriş : 21.06.2018 / 11:25:00

Başbakan Binali Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması geldi.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair açıklama yaptı ve patates-soğan fiyatlarındaki artışların spekülasyondan kaynaklandığını söyledi. Son dönem fiyatlardaki artış tartışma yaratmıştı.

"Fiyat artışlarının spekülasyondan öte bir şey olmadığını" söyleyen Yıldırım, "Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" dedi.

"TEMELLER SAĞLAM"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam" diye konuştu.

HEDEF 5 SEKTÖR

"Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz" diyen Başbakan, "Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda" ifadelerini kullandı.

NTV

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