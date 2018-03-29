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Başbakan'dan 'proje örgüt' açıklaması

Başbakan'dan 'proje örgüt' açıklaması.12419
  • Giriş : 29.03.2018 / 09:16:00

Başbakan Binali Yıldırım'dan 'proje örgüt' açıklaması geldi.

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Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamasında MGK'da bahsi geçen proje örgüt konusuna değindi.

İşte Başbakan'ın açıklamasından satır başları:

(MGK'da geçen ifade)  Proje terör örgütleri taşerondur. Parayı kim verirse ona hizmet ederler.

(Suriye'de kurulan yeni parti) Sürekli yer ve isim değiştiriyorlar. Hangi kılıkla gelirse gelsinler bizi kandıramazlar,böyle oluşumlara izin vermezler

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