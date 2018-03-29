Başbakan'dan 'proje örgüt' açıklaması
Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamasında MGK'da bahsi geçen proje örgüt konusuna değindi.
İşte Başbakan'ın açıklamasından satır başları:
(MGK'da geçen ifade) Proje terör örgütleri taşerondur. Parayı kim verirse ona hizmet ederler.
(Suriye'de kurulan yeni parti) Sürekli yer ve isim değiştiriyorlar. Hangi kılıkla gelirse gelsinler bizi kandıramazlar,böyle oluşumlara izin vermezler
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