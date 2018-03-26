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Başbakan'dan Rusya'ya telefon

Başbakan'dan Rusya'ya telefon.12419
  • Giriş : 26.03.2018 / 12:12:00

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da yaşanan acı olay ile ilgili Rus mevkidaşını aradı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği acı olayla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Menbiç harekatı için açıklama geldi

Bakanlar Kurulu toplandı

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