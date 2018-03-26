Başbakan'dan Rusya'ya telefon
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da 64 kişinin hayatını kaybettiği acı olayla ilgili Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.
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