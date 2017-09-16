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Başbakan'dan stadyum talimatı!

Başbakan'dan stadyum talimatı!.14720
  • Giriş : 16.09.2017 / 14:07:00

Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da inşa edilen stadyum ile ilgili talimatı verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da inşa edilen stadyum için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak stadyumun bir an önce tamamlanması ve kulübün ilk maçına yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak Sakarya'da yapımı devam eden yeni stadyumun bir an önce tamamlanarak; Sakaryaspor'un kendi sahasında oynayacağı ilk maça (27 Eylül) yetiştirilmesi talimatını verdi.

HÜRRİYET

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