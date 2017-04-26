Başbakan'dan TEOG açıklaması
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınavına girecek öğrencilere Başbakan Binali Yıldırım'dan mesaj var. Başbakan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Başbakan Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bugün ve yarın yapılacak TEOG sınavlarına girecek öğrencilere başarı dileyen mesajını paylaştı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm öğrencilerimize TEOG sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
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