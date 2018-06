Başbakan'dan UBER çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım , taksicilerin büyük tepkisine neden olan ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla kaldırılması gündeme gelen UBER konusunda açıklamalarda bulundu.Başbakan Binali Yıldırım , "Uber diye bir şey türedi. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz." dedi.Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Maltepe Sahur Programı"nda taksicilerle bir araya geldi.Taksicilik mesleğinin zor bir meslek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu meslek çileli meslektir. Taksicilik geçmişi olan, otobüsçülük yapmış babamla bu işi yapan biri olarak ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. İnsana hizmet, zordur ama bir o kadar da kutsaldır. O yüzden ne diyoruz halka hizmet, Hakka hizmettir. Düsturumuz budur." ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, hizmet sektörünün zorluklarına değinerek, dünyada yapılan araştırmalara göre, bir yanlış işi düzeltmek için 28 doğru iş yapılması gerektiği aktararak, şunları kaydetti:"Hizmet sektörünün zorluğunu anlatıyorum. Çünkü insanların memnuniyet seviyesi aynı değil. Birisi 'klimayı aç' der, öbürü 'kapat' der. Biri 'pencereyi aç' der, öbürü 'kapat' der. 'Müziği kapat', 'müziği aç'... Çünkü herkesin zevki, memnuniyet seviyesi farklı. Ama siz bu mesleği yaparken sadece evinize ekmek götürmüyorsunuz, insanların o gün yaşadığı olumsuzlukları da bir anlamda tedavi ediyorsunuz. Size dertlerini açıyorlar, içlerini döküyorlar ve sizle dertleşerek sıkıntılarından kurtuluyorlar. Böyle de bir sosyal göreviniz var.""Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz"Başbakan Yıldırım, "Uber" diye bir şey türediğini dile getirerek, "Bakın, Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var. Bu ülkede hiç kimse bedavadan para kazanamaz. Yasal olmayan yoldan ticaret yapamaz. İstediği kadar teknolojisi olsun. İster uzaydan internet kullansın, ister kablodan kullansın. Burada vergi mükellefi olmayan hiç kimse iş yapamaz. Bu kadar net." diye konuştu.Bu konuda en son aldıkları karardan sonra bir mevzuat düzenlemesi yaptıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:"O düzenlemeden sonra her gün Uber işinden vazgeçenlerin sayısı 200-300. Şu ana kadar 7 bini geçti. Kendi işlerine döndüler, kendi işlerine. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Yok, yağma yok. Sana verilen belge neyse, o belgenin gerektiği işi yapacaksın. Başkasının alanına girmeyeceksin. Olay bu kadar açık ve net.Şimdi taksiciler, çalıştıkları şehrin bel kemiğidir. Oranın kanaat önderleridir. Şehirde ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor, sorunlar nedir haberi taksiciden al. Seçim tahminini en iyi yapan taksicilerdir. 24 Haziran'da ne diyoruz taksiciler? İkinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacak mıyız? Durmak yok, yola devam. Hemşehrilerime de bu yakışır. Allah sizden razı olsun."Yıldırım, Uber işini bir şekilde hallettiklerini, bir problem olmadığını belirterek, "Ama lütfen hemşehrilerimden de şunu bekliyorum, 16 milyon İstanbul, 81 milyon vatan evladı adına bekliyorum. Uber'i ortaya çıkaran sebepleri Taksiciler Odamız masaya yatırsın. Niye bunlar peydah oldu? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Bunun arkasındaki nedenler ne? Talep olmadan arz olmaz. Onun için bundan sonra bizim görevimiz yasa dışı, bedavadan, uyanıklık yaparak sizin alanınıza giren bu teşkilatı buradan çıkaracağız. Bundan hiçbir tereddüdünüz olmasın. Kendilerine verilen yetki neyse onu kullanacaklar ama sizden de bir hemşehriniz, Başbakan değil, bir kardeşiniz olarak, milletim adına şunu istiyorum; kalite, kalite, kalite." değerlendirmesinde bulundu.Bir kişinin bile olumsuzluğunun büyük bir camiayı zan altında bıraktığını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunu yapmamanız lazım. Bir daha bu korsan oluşumlarla uğraşmamak için kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Denetimler de yapılacak ama taksicilerimiz kendi içerisinde etik kurallarını da geliştirecekler. Sadece denetime bırakmayacağız. Birbirimizin de bir anlamda denetleyicisi olacağız. Hem kalite hem müşteriye karşı muamele yönünden, birçok yönden mesafe almamız gereken konular var.""ÖTV istisnasıyla 40 bin taksi yenilendi"Yıldırım, sadece meselelerinin Uber olmadığını, taksicilerin birçok probleminin bulunduğunu aktararak, "Ne vardı mesela? Sizin alım satımlarda oluşan matrah farkından çok kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı değil mi? Bu sizin en büyük tehdidinizdi. Bununla ilgili Maliye Bakanına talimat verdik, yasal düzenlemeyi yaptık, bu defteri kapattık. Bundan sonra vergi incelemesi yok. Her satıştan yüzde 3'e kadar ödeme yapıyorsunuz, evveliyatına Maliye hiç dönüp bakmayacak. İşi kökünden çözdük." şeklinde konuştu.Araçlar yenilensin, kalite, konfor artsın diye ÖTV istisnası getirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:"Önümüzdeki seneye kadar, 2019 Haziranı'na kadar şu anda geçerli. Siz bir kere bu bir seneyi kullanın bakalım, ondan sonra Allah kerim. İyi gidiyor, şu anda 40 binin üzerinde Türkiye çapında ÖTV istinası kullanarak aracını yenileyen taksilerimiz var. İyi bir rakam. Herhalde tüm Türkiye'de bütün taksilerin tamamı 80-90 bin civarında. Dolayısıyla yarıya kadarı bu imkandan yararlanmış.Ayrıca biliyorsunuz, taksiler trafikte çok yoğun çalışıyor. Dolayısıyla kaza, hasar daha fazla oluyor. Bunlarla ilgili sigortada bir sınır getirdik değil mi? Bu da sizin bir anlamda maliyetinizi düşürüyor. Ayrıca taksiciler, küçük esnaf, 750 bin kişi basit usulde vergilendirmeye tabi. Bundan taksiciler de yararlanıyor. Şimdi halk otobüslerine bir uygulama getirdik. O uygulama nedir? KDV kolaylığı. Yani bütün ciro üzerinden yüzde 1,5 ödediği zaman başka hiçbir şey istemiyoruz. İstiyorsanız taksiye de bunu getiririz. Yani bütün gösterdiğiniz matrah üzerinden yüzde 1,5 ödediğiniz zaman başkaca bir hesap, kitap, 'az kazandın', 'çok kazandın' demek yok. Hayırlı, uğurlu olsun."Başbakan Binali Yıldırım , "Uber'in, yaptığımız düzenlemeyle ipini çektik zaten ama tabii devrede biraz cereyan kalıyor, biraz su kalıyor o bir müddet daha gider, sonra kurur. Hiç merak etmeyin." dedi.Başbakan Yıldırım, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen, "Maltepe Sahur Programı"ndaki konuşması sırasında, tezahüratlar üzerine düzenlemenin ardından, Uber'den vazgeçenlerin sayısının bir haftada 7 bini geçtiğini belirterek, taksicilerden biraz sabırlı olmalarını istedi.Bu konunun üstüne üstüne gittiklerini vurgulayan Yıldırım, "Hiç merak etmeyin, sahipsiz değilsiniz hiç merak etmeyin. Yok öyle -affedersin- köpeksiz köy değil ki değneksiz gezeyim, kusura bakmasın kimse. Eğer burada iş yapmak istiyorsan önce vergi dairesine gideceksin, orada kayıt yapacaksın, sana tayin edilen, belirlenen alan neyse orada çalışacaksın. Başka belgeyi alıp, başka iş yapmak, bedavadan taksicilerin alanına girmek yok. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.Bu konularda taksicilerin içlerinin rahat olmasını isteyen Yıldırım, "Ama siz de kalite kalite kalite... İmajınızı, algıyı düzelteceğiz. Siz aslında gereken her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz ama algı bazen olgunun yerine geçiyor. Biraz da algıya yatırım yapmanız lazım. Bunu bekliyorum. Bu bizim işimizi kolaylaştırır, elimizi güçlendirir, sesimizi de daha gür çıkarmamıza sebep olur. Neticede sizin yaptığınız da bizim yaptığımız da aynı. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Siz taşıyarak hizmet ediyorsunuz, biz her yönüyle hizmet ediyoruz. Bizim piyasada sizlerin yaptığını anlatarak vatandaşımızdan destek istiyoruz. Güzel şeyler yaparsanız vatandaş da bize daha güzel yaklaşır ama hatalı işler olursa bundan da bize hesap sorarlar. Onun için bizim sorumluluğumuz aynı, işimiz aynı. sevincimiz aynı, üzüntümüz aynı. Çünkü hizmet ortak işimiz." diye konuştu.