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Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj

Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj.12419
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:02:00

Başbakan Binali Yıldırım, Van Valisi Murat Zorluoğlu'na mesaj gönderdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Van'ın kurtuluşu nedeniyle Van Valisi Murat Zorluoğlu'na mesaj gönderdi.

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