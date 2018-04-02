Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj
Başbakan Binali Yıldırım, Van'ın kurtuluşu nedeniyle Van Valisi Murat Zorluoğlu'na mesaj gönderdi.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı.
Erdoğan tüm dünyaya ilan etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonu tüm dünyaya ilan etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump geç kaldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın teröristlere 200 milyon dolarlık yardımı dondurma t
Başbakan için sıkı güvenlik önlemi
Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlayan İzmir'de alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Erdoğan: Bunlar modern bedeviler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı operasyonuna destek veren sanatçılara sahip çıktı.