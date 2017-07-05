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Başbakan'dan yangın talimatı

Başbakan'dan yangın talimatı.19307
  • Giriş : 05.07.2017 / 10:36:00

Başbakan Binali Yıldırım, orman yangını ile ilgili açıklama geldi.

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Kuzey Afrika sıcakları ile kavrulan Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan talimat geldi. İzmir ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarında ülkenin can damarları yandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ndan orman yangınları ile ilgili bilgi alan Yıldırım’a son 3 günde 147 orman yangını çıktığı, Anamur, Alanya, İzmir, Çanakkale ve Ayvacık’taki yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 776 gözetleme kulesinde 7 gün, 24 saat esası ve 360 derece görüş açılı kameralarla yangın izlemesi yaplığı belirtilirken, aralarında Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya, Bosna Hersek’in de bulunduğu 20 ülke yangın söndürme ekiplerinin, Antalya’da bulunan merkezde eğitim aldığı kaydedildi.

BAŞBAKAN'DAN "EN AZ 5 AĞAÇ" TALİMATI

Başbakan Yıldırım, Orman Genel Müdürlüğü’nün 19 bin çalışanının yangın söndürme çalışmalarında tam kadro yer almasını ve yanan her bir ağacın yerine en az beş fidan dikilmesini istedi. Yıldırım, “Uluslararası tecrübelere, başarılara sahip de olsanız giden ormanı yerine koymanız yıllar alıyor. On dakikalık mangal keyfinin bedeli çok ağır olabiliyor Ciğerimize ateş düşmesin” değerlendirmesini yaptı.

HABERTURK

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