Başbakan: Demokrasi oyuncak olmuştu

İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Zirvesi'nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, demokrasinin vesayet unsurlarının elinde oyuncak haline getirildiğini belirtti.BM Güvenlik Konseyi'ndeki Kudüs oylamasında ABD'nin yalnız kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamayı hatırlatarak ''Amerika, aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. 'Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız para vermeyiz ayağınızı denk alın' diyecek kadar işi zıvanasından Amerikan Başkanı çıkarmış gözüküyor'' ifadesini kullandı.Kendisi de İTÜ (Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi) mezunu olan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:''Üniversitenin geçmişi çok önemli geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. İTÜ emin adımlarla devam ediyor. Herkesin eğitime eğitim hakkına sahip olması eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için üniversitelerimizin gelişmesine çok önem veriyoruz. 2016'da yeni rapor yayımlandı bütçe içindeki eğitim harcaması 160 milyar liraya ulaştı. Bu OECD'nin raporudur. Son 15 yılda milletle beraber çalışarak Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Her ilimizde en az 1 üniversite olmalı dedik 76'dan 186'ya üniversite sayımızı çıkardık. Bugün ortaöğretimde mezun olan her gencimiz kapasite olarak bir üniversiteye girecek durumda geçmişten gelen beklemeleri saymazsak lise mezunu ile üniversite kapasitesi birbirine eşitlenmiş durumda. 158 bin akademisyenimiz gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.Yurt kapasiteleri üniversitelerimizde son 10 yıl içerisinde 3 katının üzerinde gerçekleşti. Demokrasi vesayet unsurlarının elinde geçtiğimiz yıllarda maalesef bir oyuncak haline gelmişti. Bütün özgürlüklerin önünde engeller vardı.Türkiye'yi durdurmak isteyen her türlü girişimine karşı kararlı bir şekilde durduk. En sonu 15 Temmuz olmak üzere bütün darbe girişimlerini Türkiye Cumhuriyet demokrasi tarihinin arka sayfalarına göndermiş oldu. Son birkaç yıl içerisinde kaydettiğimiz büyüme dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleşiyor.Üçüncü çeyrek büyümemiz dünyada bir rekor oldu, yüzde 11,1. Bu, hiçbir ülkede gerçekleşmeyen bir şey. Ülkemizde de son 6 yılda yakalanan en büyük büyüme oranı. Bu büyüme oranının tesadüfi olmadığını da ifade etmek isterim. Bazıları bunu da tabii sulandırmaya çalışıyorlar ama ne yaparsa yapsınlar, bu büyümenin arkasında güçlü bankacılık sistemi var, sağlıklı kamu maliyesi var, dinamik genç nüfus yapısı var, iş yapımına uygun birikim ve kültür var, mali teşvikler var. Yıl sonu büyümenin de yüzde 6,5-7 seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.Neden Türkiye en büyük havalimanını yapıyor diye zaman zaman sorular oluyor. Bunun geleceği görmekle ilgili bir şey olduğunu anlatıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de transit hava trafiği 1 milyonun altındaydı şu anda 40 milyona çıktı.ABD'nin tek taraflı aldığı Kudüs'ü İsrail'i başkenti yapan karar İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Olağanüstü Zirvesi'nde bir kez daha reddedilmiştir. BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Genel Kurul'da Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir. 'Eğer Amerika'nın aleyhinde oy verirseniz size mali yardım yapmayız, para vermeyiz, ayağınızı denk alın' diyecek kadar işi zıvanasından Amerikan Başkanı çıkarmış gözüküyor. Ne kadar güçlü olursanız olun her ülke egemendir bağımsız kararını verecek yetkinliğe sahiptir. Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez.''