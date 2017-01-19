Başbakan: Derdimizi halka anlatacağız
Başbakan Yıldırım, referandumla alakalı önemli değerlendirmelerde bulunarak herkesin derdini halka anlatması gerektiğini söyledi.
ABD’nin yeni yönetiminden gelen mesajların olumsuz olmadığını da belirten Yıldırım, “Tarzın değişeceğini düşünüyorum” dedi.
Yıldırım, El Bab operasyonları için de “Rusya ile kapsamlı askeri angajman sayılacak anlaşma yaptık. Hava harekâtları için, tatsıBaşbakandan önemli açıklamalarz bir olay yaşanmasın diye. Diğer koalisyon ülkeleri ve ABD için de benzer çalışmalar yapılıyor” açıklamasında bulundu.
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Meclis’te sohbet eden Yıldırım, özetle şunları söyledi:
HERKES DERDİNİ ANLATACAK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, MHP seçmenini referandumda meydanlarda etkilemeye dönük, ‘üzerime düşeni yaptım, ama ikna edemedim’ gibi bir taktik hamleyi içeriyor mu sizce?
- Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Bu iyi bir gelişme.
Gayet tabii herkes, her konuda anlaşamaz, ama meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler demokrasinin bir güzelliğidir. Herkes derdini anlatacak. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de aleyhte, karşı kampanya yapacaktır. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez Anayasa Değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti.
Sizce vatandaşın tavrında ne belirleyici olacak?
- Türkiye gündeminin şu anda iki konusu var. Terör ve ekonomi. Terörün ülkemiz için ekonomimizden çok daha hassasiyet arz ettiğini görüyorum. Devlet terörle mücadele ediyor. Vatandaş da görüyor. Terörle mücadeleye destek yüksek. Türkiye genelinde de, Güneydoğu’da, Doğu’da da kayda değer ölçüde destek var. Bizim için önemli bir güç kaynağı.
AVRUPALILAR HAZIRDAN YİYOR
Ekonomideki dalgalanma konjonktürel. Dünyada da belirsizlikler var. Avrupalılar hazırdan yiyorlar, istirahatteler. Büyüme yok, eksi düzeyde. Birkaç ülkede seçim olacak. 2017 bakımından durgunluk buralarda devam edecek. Tabii ki bu durum, Türkiye’yi de etkileyecek. ABD, 8 Kasım’dan beri dünyanın hesaplarını bozdu. Dolar tırmandı, gelişmekte olan ülkeler etkilendi. Bizim ilave risklerimizi koyarsak bu dalgalanmanın normal izahı var.
MERKEZ BANKASI KONUSUNA HAKİM
Her türlü olumsuzluğa rağmen, makroekonomik göstergeler açısından, Türkiye birçok ülkeye göre daha sağlam. Maksatlı operasyon çekenler FETÖ’cüler, PKK. Merkez Bankamız konusuna hakimdir. Elindeki araçlarla gereken tedbirleri alır, almaya da devam ediyor. Hükümet olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Hava limanı işletmelerinin, döviz borcunu erteledik, yeniden yapılandırıyoruz. Aşırı kur farkından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik, işletmelerle ilgili de tedbirler alıyoruz. İşletmelerde canlı kredilerin devam ettirilmesi, sicil affından tutun da başka araçlara kadar, sektörlerin etkilenmeyeceği tedbirler alıyoruz. Bankalar KOBİ’lere bir hat açtılar, onu genişleteceğiz. Tüm bunlar için bütçeye ilave kaynaklar aktaracağız.
HÜRRİYET
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