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Başbakan: Karadan da girilecek

Başbakan: Karadan da girilecek.18497
  • Giriş : 20.01.2018 / 21:34:00
  • Güncelleme : 20.01.2018 / 21:47:06

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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Büyüyen Beşik

Başbakan, Bahçeli'yi Afrin'deki operasyonla ilgili bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Yıldırım ve Bahçeli toplantıdan sonra bir de açıklama yaptı.

Yıldırım şunları söyledi:

İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir

Gelişmelere göre yarın kara unsurlarımız faaliyetlere icra edecek.

Operasyona Mehmetçiğin yanı sıra ÖSO'dan da katılanlar var.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir.

Afrin'de Kürtler vuruluyor kara propagandası yapılıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Öncelikle, 19 Ocak 2018 tarihinde TSK tarafından Afrin'e yönelik başlatılmış olan Zeytin Dalı operasyonunun milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu operasyon çok anlamlıdır.

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