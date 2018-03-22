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Başbakan, Dışişleri Bakanı ile görüştü!

Başbakan, Dışişleri Bakanı ile görüştü!.14716
  • Giriş : 22.03.2018 / 14:37:00

Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.

Yıldırım, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent  Turan ve Mehmet Muş, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu  ile AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile görüştü.  Başbakan Yıldırım, yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ardından Meclisten  ayrıldı.

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