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Başbakan: Diyanet akademisi kuracağız

Başbakan: Diyanet akademisi kuracağız.12419
  • Giriş : 16.03.2018 / 17:15:00

Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet akademisi ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen istişare toplantısında din görevlileri hakkında konuştu ve Diyanet akademisinin kurulması için hazırlıklara başlanacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Müftülerimiz, imamlarımız, vaizlerimiz son din İslamın temsilcileridir. Bütün insanlık İslamın ebedi hakikatine muhtaçtır. İslamı gölgelemek isteyenler, kula kul olmamızı isteyenlerdir. Kula kulluk isteyen düzenlerin hepsi batıldır. Bize düşen İslamın hakikatine sadakat üzre yürümektir."

"Üzülerek söylemek isterim ki bazı tartışmalar, gözümüzün ışığı gibi korumamız gereken bu teşkilata da (Diyanet İşleri Başkanlığı) gölge düşürüyor. Tartışmalar, hakikatın bulunmasına hizmet ettiği zaman hiçbir sorun yok ama kafa karıştırmaya, kaos çıkarmaya dönük olduğu zaman gerçeklere gölge düşmüş oluyor."

"Hükümetimiz yeni bir adım atarak Diyanet Akademisinin kurulmasına karar verdi. Her şeyin akademisi var. Siyasetin akademisi var. Diyanetin akademisi en önce olması gerekirken maalesef en sona kalmış durumda. Geç olsun güç olmasın ama Diyanet Akademisi çok güzel hizmetlere vesile olacak, buna inanıyoruz. Bir an önce de hayata geçmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz."

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