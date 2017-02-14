Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici
AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin çok sınırlı kalacağını belirtti. Başbakan ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararların birer birer uygulandığını bildirdi.
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