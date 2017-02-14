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Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici

Başbakan: Dövizdeki dalgalanma geçici.27203
  • Giriş : 14.02.2017 / 15:09:00

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin çok sınırlı kalacağını belirtti. Başbakan ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararların birer birer uygulandığını bildirdi.

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