Başbakan: Dünyayı ona dar ederiz
Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da katıldığı programda 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması lideri Fethullah Gülen ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
Şanlıurfa üç semavi dinin babası kabul edilen Hz.İbrahim'in; yani peygamberlerin şehridir. Hz. Eyüb'ün şehridir, daha birçok peygamberin şehridir. Medreseleri, kiliseleri ile inançların yaşanmış olduğu bir şehirdir. Şanlıurfa destanımsı mücadelesi ve kahramanlıkları tüm milletimiz tarafından kabul edilmiş ve kendisine Şanlıurfa ünvanı verilmiş istiklal şehrimizdir. Şanlıurfa'nın milletimiz de, bizim de gönlümüzde apayrı yeri vardır.
Yıl 1919. Mondros Mütarekesi'nin hükümleri bahane edilerek Urfa işgal edilmeye başlandı. Bir İngiliz subayı ve bir zırhlı otomobille geldikleri Urfa'da Mutasarrıf Nusret Bey'e galip bir devletin askeri neden karşılanmıyor diye soru sorar. Nusret Bey, haksız yere memleketi işgal eden bir kuvveti karşılamaya çıkmak bize yakışmaz diyor. Bir misafir gibi geldiyseniz bırakın Urfa'da sizi Birecik'te karşılardım. İşte o gün Urfa'da verilen tarihi cevap işgale karşı adeta çelikten bir irade Urfa'nın, Urfalılar'ın bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor.
15 Temmuz'da bayrağımıza, salalarımıza sahip çıktınız. Milli iradeye, kardeşliğe, toprağınıza, şehitlerimize sahip çıktınız. O gece vatanı için bir an olsun canını feda edeceğini gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çağrısına cevap verdiniz. Bizim kararlı duruşumuz, milletimiz cesareti, ferasetiyle büyük bir şey önlendi. FETÖ'nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşına dünyayı dar ettiniz. Şanlıurfa'nın bütün minarelerinden sala sesleri yükseldi. Burada bulunan dernek, vakıf, kanaat önderlerimiz, şehit yakınlarımız burada bulunuyorlar. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Milletin talebine kulak vererek sivil anayasayı size getirdik. Halkoylamasında Türkiye büyük destek verdi. Ama Şanlıurfa'nın verdiği destek çok daha anlamlı. Siz Türkiye'nin geleceğine yüzde 70 evet diyerek destek verdiniz. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Darbeyi milletten güçlü görmeye çalışan hainlere gerekli dersi verdiniz. Şimdi daha güçlüyüz, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Anayasa değişikliğiyle 80 milyonu kucaklayan bir anlayışla etnik farklılıklarımızı zenginliğiniz olarak kabul ederek yolumuza devam ediyoruz. Laz, Arap, Çerkez, Türk, Arnavut, Kürt, Zaza diye bakmıyoruz. Hepimiz bu gökkubbede, bu ayyıldızlı bayrağın gölgesinde 80 milyon olarak birlikte yaşayacağız.
Şanlıurfa Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstünü taşıyacak en önemli ilimiz olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 2017'de ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlanmış, bundan herkesin gurur duyması lazım, Çin'den, Hindistan'dan sonra dünyada en büyük büyümeyi sağlamışız. Ortadoğu'da Kafkaslar'da böyle bir büyüme yok, ama bu ülkenin ana muhalefet partisi diyor ki, Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil. Ne diyelim Allah ıslah etsin! Yapacak bir şey yok. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin yayın organları bile dünyadaki bütün bu konudaki yetkin kuruluşlar bile tüm küresel baskılara rağmen bölgedeki iç karışıklıklara, savaşlara rağmen Türkiye'nin elde ettiği bu başarıyı bir destansı hikaye gibi anlatıyorlar.
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