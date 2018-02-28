Başbakan: Erbakan'ın hayalini gerçekleştirdik
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamasında darbelere ve Necmettin Erbakan'a değindi. Başbakan, AK Parti'nin Erbakan'ın hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Başbakan Yıldırım, ''Erbakan Hoca'nın derdi davası maddi manevi kalkınmış büyük Türkiye'ydi. Onun hayalini bugün Türkiye AK Parti gerçekleştirdi'' dedi.
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''O dönem Türkiye üzerinde egemen güçlerin ağır bir vesayeti vardı. Siyaset kurumu zayıflatılmıştı. Erbakan Hoca farklı bir siyasi anlayışıyla yola çıktığında çok ağır eleştirilere maruz kaldı. O sabırla metanetle yürüyüşünü duruşunu bozmadan davasını ömür boyunca anlattı. Derdi davası maddi manevi kalkınmış büyük Türkiye'ydi. Onun hayalini bugün Türkiye AK Parti gerçekleştirdi. Daima milletten yana oldu. İncindi ama hiç kimseyi incitmedi. Büyük milletimize özgüven kazandırdı. Fikirleri bugün daha iyi anlaşılmış kabul edilmiş olan muhterem hocamıza bir kez daha Rabb'imden rahmet diliyorum.
Türkiye ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti. Vesayet odakları devletin gücüyle sevmedikleri siyasetçilere sürekli ayar verme hevesinde oldular. Balans ayarı yapmaya çalıştılar millet iradesini bir türlü hazmedemediler. 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru iktidar vardı darbeciler 27 Mayıs'ta 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. İnançlarını yaşayan insanlar adeta kamusal alandan silinmek istendi. Hükümeti istifa etmek zorunda bıraktılar. Ne yazık ki bunu da siyaseti kullanarak yaptılar. Vatandaşlık haklarını herkes kullanamaz dediler. Her hak herkesin hakkı değildir dediler. Millet iradesiyle seçilmiş siyasetçileri toplumun nazarında değersizleştirdiler. Açıktan zulmettiler. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odaları kurdular. O odalarda başörtülü kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar.''
NTV
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