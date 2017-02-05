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Başbakan: Ey Kemal Bey uyan artık!

Başbakan: Ey Kemal Bey uyan artık!.16145
  • Giriş : 05.02.2017 / 15:44:00

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

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Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı törende anayasa değişikliğine gösterdiği tepki nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun rejim eleştirilerine ise 'Türkiye rejimini seçti' diyerek yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım,  Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya,  milletvekilleri, İBB Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Temel atama töreni sonrası Yıldırım, vatandaşların yanına giderek, bazılarıyla sohbet edip fotoğraf  çektiren, bir vatandaşı da kırmayarak, annesiyle telefonda görüştü.

Fikirtepe'ye gelince 40 yıl öncesini hatırladığını anlatan Yıldırım,  "Rahmetli babam, Yumurtacı Abdibey Caddesi'nde bir arsa almıştı. Buraları karış  karış bilirim. Burada yaşayan hemşehrilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim.  İnşallah yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen yepyeni  bir şehir inşa edilecek. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla, her  yönüyle güzel, pırıl pırıl yaşanacak mekanları burada yapacağız. Sizlerin  hizmetine vereceğiz. Bunun yanı sıra iki adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor."  diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerinin, hükümetin önemli icraatlarından biri  olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2002 yılında göreve geldiklerinde Türkiye'nin en  önemli konularından birinin ev ve konut ihtiyacı olduğunu söyledi. Kolları sıvayarak, büyük bir konut seferberliği başlattıklarını ifade  eden Yıldırım, kısa süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her  köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.   Bugün, gerek toplu konut projelerinde, gerekse kentsel dönüşüm  çalışmalarında kararlılıklarının, aynen devam ettiğini söyleyen Yıldırım,  konuşmasını şöyle sürdürdü:

     "Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini de bugün Fikirtepe'de  yaşıyoruz. Milletimizin derdine derman olacağına inandığım, böylesine güzel  projeleri hayata geçirirken, ayrı bir heyecan duyuyorum. Sizlerin de bu yağmurda,  bu bereketli günde aynı heyecanı yaşadığınızı görüyorum. Temelini attığımız her  eser, açılışını başlattığımız her yeni proje, vatandaşımızın işini, aşını,  ekmeğini büyütüyor, hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini  artırmak, şehirlerimizin standardını yükseltmek en temel görevimizdir. Her  yatırımla, iş alanı sağlıyoruz, yeni yeni istihdam alanı sağlıyoruz."  Konuşmasına ezan nedeniyle ara veren Yıldırım'ın, temel atma törenine  katılan vatandaşlara "Yağmurda sizi daha fazla bekletmek istemiyorum." diye  seslenmesi üzerine, vatandaşlar da "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını  söyledi. Başbakan Yıldırım da vatandaşlara aynı şarkıyı söyleyerek eşlik etti.

Yıldırım, şöyle devam etti:  "Bu dev projelerle sadece bugün değil, inşallah yarınlarımızı da inşa  ediyor, geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Siyaset, millet için yapılır.  Millete hizmetten, ekonomiyi büyütmekten, ülkeyi geliştirip, güzelleştirmekten  başka hiçbir amacımız olmadı, olamaz. Biz, bunu bilir, buna inanır, buna göre  çalışırız. İşte şurada hayal edebilir miydiniz? Avrasya Tüneli ile buradan,  Göztepe'den gireceksiniz, Yenikapı'dan çıkacaksınız. Denizin 106 metre  derinliğinden boğazı 3 dakikada geçeceksiniz.

  Başbakan Binali Yıldırım, laf üstüne laf koyanlardan olmadıklarını,  her zaman taş üstüne taş koyanlardan olduklarını belirterek, millete hizmet  yolunda yılmadıklarını, durmadıklarını söyledi. "Kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde bu yollarda sürekli çalıştık, çalıştık." diyen Yıldırım, insanları  mutlu etmek ve gelecek aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamak için birçok eseri  Türkiye'ye, İstanbul'a kazandırdıklarını anlattı.  Başbakan Yıldırım, İstanbul'un dünya şehri olduğunu, güzel ve yedi  tepeli İstanbul'a 7 eser kazandırdıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam  etti: "Ankara-İstanbul Hızlı Treni yapıldı mı? Evet. Yavuz Sultan Selim  Köprüsü yapıldı mı? Marmaray yapıldı mı? Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor  mu? Avrasya Tüneli yapıldı mı? İstanbul-İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü hizmete  açıldı mı? Görüyorsunuz millet 'evet' diyor. Eserler kendini gösteriyor. Millete  hizmet yolunda İstanbul hazır mı? Size de bu yakışır.

Bu Anayasa Değişikliği  nedir biliyor musunuz hemşehrilerim? Memlekette güzel bir iş olsa, faydalı bir iş  olsa CHP hemen harekete geçer. Hatırlayın başörtüsü yasağını kaldıracağımız zaman  'bu bir rejim meselesidir' dediler. Yani başörtü yasağını antidemokratik bir  uygulamayı, 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP, 'Bu  bir rejim sorunudur' dedi. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den  Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne  demesini beklersiniz. Ona da rejim sorunu dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık.  Türkiye rejimini seçti. 1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha  da ileriye taşıyacak, yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz. Her ne  kadar siz Mecliste aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak  bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.  Karar sizindir. Hazır mısınız? Evelallah."

Başbakan Yıldırım, "Neden evet" dediklerine ilişkinde, şu  değerlendirmeyi yaptı: "PKK 'hayır' diyor onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor onun  için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara  bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyen, FETÖ'ya 'evet'  diyenlere bu millet nisanda, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de  FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet mührünü' vurarak hesabını soracaktır."  dedi.

Başbakan Yıldırım, bu alanda 10 binden fazla konut yapılacağını,  Fikirtepe ele alındığında ise 35 bin konut inşa edileceğini belirterek, "Sadece  burada değil bugüne kadar Türkiye'nin her köşesinde TOKİ marifetiyle özel  firmalarımız sayesinde 100 binlerce konutu yaptık, şehirlerimizi yaşanabilir  marka şehirler haline getirdik. Çünkü siz bunu çoktan hak ediyorsunuz. Çünkü siz  bunların hepsine layıksınız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet,  gücümüz sizlersiniz." diye konuştu.  Vatandaşlarla konuşmayı arzu ettiğini ancak yağmurda saatlerce  ıslanmalarına gönlünün razı gelmediğini ifade eden Yıldırım, bu önemli dönüşümü  gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanı ile önceki  bakanlar ve personele teşekkür etti. Yıldırım, müteahhit firmalardan da  isteğinin "Hemşehrilerimizi  üzmeyin. İhtiyaçlarını karşılayın. Rızasını alın." olduğunu dile getirerek,  şunları kaydetti:  "Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşümdür, zorunlu dönüşüm değildir. Daha  güzel, daha yaşanabilir mekanlar yapmak için bizim vatandaşımıza, milletimize en  büyük vaatlerimizden biridir. İşte şimdi Fikirtepe'de bu dönüşümü  gerçekleştirmekle hem daha konforlu, daha da çevresiyle yaşam alanlarıyla yeni  bir şehir, yeni bir mahalle oluşturmuyoruz aynı zamanda depreme dayanıklı, daha  güzel mekanları sizlerin hizmetine veriyoruz."

Tören alanının değişik yerlerine Türk bayrakları, Cumhuriyetin  Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Başbakan Yıldırım'ın posterleri asıldı. Polis tören alanında yoğung üvenlik önlemi aldı. Konuşmaların ardından, Başbakan Yıldırım ve protokol üyelerinin butona  basmasıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜRDÜ

Vatandaşların yanına giderek, bazılarıyla sohbet edip fotoğraf  çektiren, bir vatandaşı da kırmayarak, annesiyle telefonda görüşen Yıldırım,  protokolde yanına gelen iki çocuğu kucağına alarak sevdi. Çocuklardan biri daha  sonra kürsüye çıkartılarak, "Vatanım" isimli kendi yazdığı şiiri de okudu.

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